- Luna aprilie va incepe cu cel mai mare caștig de pana acum pentru una din cele douasprezece zodii. Se pare ca acest nativ va avea noroc și se va bucura din plin de reușite. Iata care este zodia norocoasa!

- Mulți fani PRO TV se pregatesc sa iși deschida brațele in fața unei noi prezentatoare meteo, Iulia Parlea. Pe langa frumusețea pe care o recomanda, aceasta are o experiența de 14 ani in televiziune și 6 ani in radio. Ea o sa prezinte prima oara rubrica de la postul din Pache Protopopescu in aceasta…

- In ultimele 24 de ore am resimțit schimbari drastice. Temperaturi extreme sunt anunțate, ajungand chiar la -17 grade in anumite regiuni. ANM spune ca aceste schimbari se datoreaza unui sistem puternic de inalta presiune deasupra Europei. O rafala de frig arctic de la inceputul lunii martie, cu temperaturi…

- Informare meteo: Ninsorii și intensificari ale vantului, pana joi. Vremea va fi rece pentru inceputul lunii martie Informare meteo: Ninsorii și intensificari ale vantului, pana joi. Vremea va fi rece pentru inceputul lunii martie In intervalul menționat in estul, sudul și centrul țarii, precum și in…

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, susține ca e foarte probabil sa urmeze un razboi in Ucraina. El crede ca ambiția Rusiei de a-și reface dominația „imperiala” nu s-a oprit niciodata. „Din fericire Romania a facut ceva foarte bine in acești 30 de ani de la Revoluție: ca și-a asigurat cele…

- Temperaturile vor mai scadea, in majoritatea zonelor țarii, cu excepția regiunilor sud-estice, unde vor crește ușor. Cerul va fi variabil, pe timpul zilei, cu innorari la munte, dar și in Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, unde izolat vor fi ninsori slabe. Incepand cu orele serii, innorarile se…

- In varsta de 42 de ani, Mihai Traistariu e activ in domeniul muzical, dar și in cel al afacerilor. In urma cu ani de zile a vandut un teren in Mamaia Nord unui investitor, iar in schimb a primit mai multe apartamente și garsoniere. Le inchiriaza pe acestea și face profit. Chiar la inceput de 2022 se…

- Vremea se menține predominant inchisa și nu vor lipsi din peisaj precipitațiile. Se vor semnala precipitații slabe – mixte in Maramureș și predominant ninsori in Moldova și estul Transilvaniei, potrivit realitatea.net. La munte, la altitudini mari, pe alocuri vor cadea ninsori. Vantul va sufla slab…