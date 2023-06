Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 iunie, se implinesc 7 ani de la tragedia aviatica de langa satul Haragiș, raionul Cantemir, cand un elicopter al serviciului de urgenta SMURD Iași, aflat in misiune in Moldova, s-a prabusit. Accidentul a luat viața a 4 membri ai echipajului aeromedical. Inspectoratul General pentru Situații…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben privind pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, cu posibilitatea raspandirii acestuia pe arii extinse in Republica Moldova. Avertismentul este valabil in perioada 31 mai – 6 iunie curent. Astfel, in acest context, Inspectoratul General…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a precizat ca circula, in mod fals, un mesaj pe WhatsApp referitor la masurile de autoprotectie pentru populatie in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din tara. „Mesajul de mai jos NU APARTINE IGSU! Avand in vedere sesizarile primite…

- Zece autospeciale de stingere, avand o capacitate de 10.000 de litri de apa, au fost receptionate la sfarsitul saptamanii, fiind repartizate catre ISU Bistrita-Nasaud, ISU Calarasi, ISU Cluj, ISU Galati, ISU Hunedoara, ISU Maramures, ISU Mures, ISU Prahova, ISU ‘Bucovina’ Suceava si ISU Bucuresti-Ilfov,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anunțat ca incepand de vineri, 12 mai a.c., incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, aferente ...

- Circulația rutiera este intrerupta pe DN 67 C, incepand de miercuri seara, dupa ce șoseaua a fost blocata de aluviunile aduse de pe versanți, a informat Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Pe DN 67 C, la kilometrul 105+250 metri, intre localitatea Șugag și Barajul Tau Bistra, județul Alba, circulația…

- Numarul intervențiilor din perioada Paștelui a crescut ușor fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat marți Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).Potrivit IGSU, in minivacanța prilejuita de sarbatorile pascale, zilnic, aproape 5.000 de pompieri cu peste 3.700 de mijloace…

- Guvernul Republicii Moldova transmite un lot de ajutor umanitar populației din Republica Turcia care a avut de suferit in urma calamitaților naturale provocate de cutremure de pamant in zilele de 6 și 7 februarie. Astfel, prin urmare, șase autocamioane cu o incarcatura de 317, 93 metri cubi de bunuri…