Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea se schimba radical in aproape toata țara. Ploile vor cuprinde toate regiunile pana luni, la ora 15.00, in acelasi interval fiind semnalate si intensificari temporare ale vantului in regiunile sudice si sud-estice. „In intervale scurte…

- Temperaturile de peste media normala a anotimpului, resimțite in ultimele zile nu vor continua, iar din dupa amiaza de 12 februarie intra in vigoare o informare meteo valabila in toata tara, inclusiv in judetul Neamt. Va ploua consistent cantitativ, iar vantul va avea intensificari de la ora 14, pana…

- Meteorologii anunta risc mare de avalansa, la altitudini de peste 1800 de metri, in Muntii Tarcu-Godeanu. In celelalte masive muntoase riscul de avalansa este insemnat, fiind cotat cu 3 pe o scara de la 1 la 5.Potrivit buletinului nivometeorologic publicat de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de vant puternic in Oltenia și in alte zone ale țarii. Meteorologii spun ca, in intervalul 27 ianuarie, ora 05.00 – 27 ianuarie, ora 22.00, vor fi intensificari ale vantului in Oltenia. De asemenea, in cea mai mare parte a Transilvaniei,…

- Furtuna Isha care a facut prapad in vestul Europei ajunge si la noi, in Romania. Astfel, tot județul Cluj se afla astazi sub cod galben de viscol. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben pentru mai multe județe din țara, inclusiv pentru județul Cluj. In acest sens, astazi, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de vreme rea, valabila in perioada urmatoare. Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului si viscol. In Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord vestul Munteniei si sudul Banatului , vantul va avea intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, atentionari Cod galben de vant puternic si viscol, valabile pana sambata seara, in peste jumatate din tara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, atentionari Cod galben de vant puternic si viscol, valabile pana sambata seara in…

- Meteorologii au emis vineri doua coduri galbene de vant puternic și viscol, pentru 23, respectiv 21 de județe din țara, valabile pana sambata seara. Intensificari ale vantului vor mai fi și in noaptea de sambata spre duminica, noteaza Mediafax.Potrivit ANM, vineri intre orele 10.00 - 22.00, va fi…