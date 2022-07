Stiri pe aceeasi tema

Arhitectura de securitate a Europei a fost afectata grav de invazia rusa in Ucraina, iar extinderea razboiului este "o posibilitate", afirma Pekka Haavisto, ministrul de Externe din Finlanda, tara care impreuna cu Suedia a decis aderarea la NATO din cauza noilor riscuri.

Razboiul din Ucraina va fi miercuri in centrul summitului NATO de la Madrid, unde mai mult de 40 de sefi de state si guverne se reunesc pentru a discuta viitorul Aliantei, la care Suedia si Finlanda se vor putea alatura dupa ridicarea veto-ului Turciei, informeaza AFP.

Suedia si Finlanda ar trebui sa adere la NATO "cat mai curand posibil", iar "aderarea lor va consolida securitatea colectiva a Europei", a declarat luni ministrul britanic de externe, Liz Truss, intr-un comunicat, scrie AFP preluat de agerpres.

Vladimir Putin a parut sa renunțe luni la obiecțiile Rusiei fața de aderarea Suediei și Finlandei la NATO, spunand ca Moscova nu are nicio problema cu intrarea lor in alianța militara condusa de SUA, la care vor sa adere acum ca reacție la invazia sa in Ucraina, potrivit Reuters.

Suedia și Finlanda participa sambata la Berlin la o reuniune informala a miniștrilor de externe din cadrul NATO, anunța BBC, potrivit mediafax.

Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza miercuri in Finlanda si Scotia, doua tari care se pregatesc sa-si anunte pozitia asupra unor posibile cereri de aderare la NATO in urma invaziei ruse din Ucraina, a anuntat marti Downing Street, relateaza AFP.

O cladire administrativa este innegrita de fum, dar cele ale reactoarelor par intacte: AFP a putut vizita duminica centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si Europa, a carei capturare de catre armata rusa a starnit ingrijorarea comunitatii internationale, anunța AGERPRES.

Aderarea Suediei și Finlandei la NATO nu va aduce stabilitate in Europa, a avertizat luni Kremlinul referindu-se la informațiile potrivit carora cele doua state ar urma sa adere la cea mai puternica alianța politico-militara in aceasta vara.