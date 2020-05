Stiri pe aceeasi tema

- Meciul roman Lucica Ditiu, expert in sanatate publica și directorul executiv al Stop TB Partnership din mai 2011, avertizeaza ca eforturile de stopare a tuberculozei, boala care ucide 1,5 milioane de oameni anual, au fost anulate de criza COVID, iar prețul platit va fi uriaș, relateaza The Guardian.…

- Rata mortalitatii, spre deosebire de numarul total al deceselor, masoara numarul de persoane decedate raportat la dimensiunea populatiei. Belgia are o populatie de 11,5 milioane locuitori. Asta inseamna ca 66 de persoane din 100.000 au decedat in tara din cauza COVID-19. In Statele Unite, cu aproape…

- Mai mult de 1 milion de persoane diagnosticate cu Covid-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, potrivit datelor Johns Hopkins University.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 47: PNL și PSD se vor prabuși! Numarul total al cazurilor…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca doua tipuri de celule prezentau niveluri ridicate ale proteinelor de intrare pe care le foloseste COVID-19 pentru a patrunde in corpul uman, relateaza Agerpres. Potrivit specialistilor, identificarea acestor celule ar putea explica rata mare de transmitere…

- Un numar de 23 de persoane au fost testate pozitiv la COVID-19. Este vorba despre trei asistente, doua infirmiere, o ingrijitoare si 10 pacienti de pe sectia de Chirurgie Vasculara, sectia unde isi desfasura activitatea medicul Felix Sarboiu, care a continuat sa opereze, deși avea simptome.Alte…

- Noul coronavirus a facut, la nivel național, pana in acest moment 38 de romani! Daca in Italia, țara cu cele mai multe decese, media de varsta a celor care au murit se apropie de 80 de ani, in Romania situația este complet diferita.Cel mai elocvent exemplu in acest sens il reprezinta cazul…

- Pandemia de COVID-19 ar fi cauzat cel mai probabil aproximativ 40 de milioane de decese in acest an in absenta oricaror masuri preventive, potrivit unui articol publicat joi pe site-ul Imperial College London, anunța AGERPRES.Aceasta este una dintre concluziile expuse intr-o analiza a cercetatorilor…

- Cercetatorii de la Imperial College London au facut o analiza a ceea ce ar fi putut sa se intample daca noul coronavirus ar fi fost lasat necontrolat și nicio țara din lume nu ar fi incercat sa opreasca pandemia COVID-19. Potrivit acestora, lasat necontrolat, coronavirusul ar fi ucis 40 de milioane…