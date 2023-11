Stiri pe aceeasi tema

- Un fotojurnalist si-a pierdut copiii, patru frati si nepotii in urma unui atac israelian asupra unei tabere de refugiati din Gaza / VideoReuters a publicat, duminica, o inregistrare video cu fotojurnalistul agentiei Anadolu, Mohlianaammad Al-Aloul, care si-a pierdut copiii, patru dintre fratii sai…

- Medicul israelian Amin Zahra, stabilit in Romania, a transmis un mesaj emoționat catre familia sa care traiește in Israel. „Este ziua in care eu aș fi vrut sa ii pot strange in brațe, sa ii liniștesc, sa ii iau de mana, insa drumul catre ei este inchis”, a scris medicul, pe Facebook.

- Purtatorul de cuvant al guvernului israelian, Eylon Levy, a spus intr-un interviu la Digi24 ca operațiunea IDF in Fașia Gaza are ca scop recuperarea celor peste 200 de ostatici ținuți de Hamas și distrugerea organizației teroriste, astfel incat aceasta sa nu mai poata opera niciodata in Gaza.

- Impactul psihologic al razboiului asupra copiilor este evident, a spus Fadel Abu Heen, un psihiatru din Gaza. Copiii „au inceput sa dezvolte simptome grave de trauma, cum ar fi convulsii, enurezis, frica, comportament agresiv, nervozitate”.„Lipsa unui loc sigur a creat un sentiment general de teama…

- Dr. Amin Zahra, care activeaza ca medic specialist la secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalul Județean Brașov, i-a scris o scrisoare emoționanta copilului sau care se pregatește sa vina pe lume. In mesajul sau, medicul israelian ii cere micuțului sa mai aștepte, fiindca aici inca nu e pace,…

- Amin Zahra, medic israelian stabilit in Romania, a postat un mesaj special pentru copilul sau nenascut. Il roaga sa mai intarzie venirea sa pe lume avand in vedere ce se intampla pe mapamond. „Dragul meu copil nenascut, daca ma auzi ți-aș spune sa mai stai acolo unde ești, sa iți mai amani puțin venirea…

- Un medic israelian, stabilit in Romania, susține ca strainii care ajung in țara venind din zonele agitate ale globului, nu vad problemele locale. Binele este relativ, ei vor sa doarma liniștiți acasa, fara avioane și rachete, a transmis medicul care a ajuns in Romania in urma cu 13 ani.Opinia aparține…