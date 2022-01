Kievul avertizeaza ca Rusia "aproape a finalizat" concentrarea de forțe armate ce ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, agravand temerile ca Moscova ar putea lansa o invazie in orice moment. Potrivit celei mai recente evaluari a Ministerului ucrainean al Apararii - obținuta in exclusivitate de CNN - Rusia are in prezent peste 127.000 de soldați in regiune."Efectivul complet al grupului terestru RF AF (Forțele Armate ale Federației Ruse) in regiunea Ucrainei -- (este) de peste 106.000 de persoane. Impreuna cu componenta maritima și aeriana, numarul total de personal este…