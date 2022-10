Suntem martorii unor momente care vor intra in istorie. Un robot umanoid a vorbit pentru prima data in Camera Lorzilor, parlamentul britanic. Ai-Da, primul robot artist din lume, a raspuns unei anchete despre tehnologie si creativitate. Computerul care a pictat inclusiv portretul Reginei Elisabeta a inceput cu afirmatii previzibile, dar a sfarsit prin a da un avertisment: oamenii si robotii nu pot fi mereu prieteni. The post Avertismentul robotului umanoid Ai-Da pentru oameni. Ce a spus in Camera Lorzilor din Parlamentul Britanic first appeared on Money .