- Atenție la bolile toamnei! Toamna este un anotimp frumos. Frunzele iși schimba culorile in copaci și plutesc purtate de vant, iar arșița verii se transforma in zile racoroase. Pe masura ce copiii se intorc la scoala si vremea se schimba de la o zi la alta, sistemul nostru imunitar poate deveni si el…

- Prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, susține, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca schimbarile climatice și intervenția omului asupra mediului pot determina apariția de noi virusuri care pot genera pandemii.

- Turmericul reduce inflamațiaRadacina portocalie, folosita mai ales in bucataria indiana, are puternice beneficii asupra sanatații. Iata insa ca acest ingredient este bun și pentru o dantura frumoasa.Și nu doar ca are efect de albire, dar reduce inflamația cavitații bucale și se dovedește eficient pentru…

- Vacanța lor s-a transformat intr-un coșmar dupa ce au pierdut tot ceea ce aveau mai important in momentul respectiv. Au cazut in plasa infractorilor, așa cum pațesc milioane de turiști in fiecare an. Avertismentul autoritaților romane pentru calatorii din Grecia. Avertismentul poliției pentru turiștii…

- Adina Alberts vine, insa, și cu o alternativa și ne spune cum ne putem proteja in mod natural. „Foarte multe creme de protecție conțin oxidul de zinc, s-a dovedit in mai multe studii ca dupa doua ore de expunere la soare sunt ineficiente și sunt nocive. Toxicitate.. merg pana la a deveni agent cancerigen.Știu…

- Meteorologii au emis Cod Roșu de canicula pentru marți și miercuri, in județe din sudul și sud-estul țarii, unde temperaturile ar putea depași 42 de grade la umbra. Medicii ne atrag atenția sa evitam soarele intre orele 10.00-18.00 și sa nu consumam alcool și cafea. Aerul va fi irespirabil la orele…

- Vara e in toi, iar in aceasta perioada mulți aleg sa se plimbe in natura, in parcuri sau paduri, pentru a mai scapa de caldura. Iar in aceste spații verzi pot fi capușe. In tot acest context, un doctor cunoscut atrage atenția asupra faptului ca mușcaturile de capușa pot fi periculoase. Medicul Tudor…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala de nevinovatie de care se bucura…