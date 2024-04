Avertismentul polițiștilor maramureşeni: Atenție la fraudele cu investiții! Inspectoratul de Poliție Județean Maramures atrage atenția ca, in ultimul timp, au aparut noi modalitați ingenioase de comitere a fraudelor cu investiții, care vizeaza cetațenii și entitațile financiare neavizate. Intr-o epoca in care investițiile on-line devin tot mai populare, riscul de a deveni victima a unor scheme frauduloase este mai mare ca niciodata. Investițiile online […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a inaugurat astazi un concept in relația cu comunitatea locala: ,,La limonada cu polițiștii”. Evenimentul inaugural a avut loc la Harmony Caffe din Baia Mare și a oferit discuții libere și deschise intre membrii poliției și elevii Școlii Dimitrie Cantemir.…

- Autoritațile recunosc ca violența școlara este o problema reala in unitațile de invațamant din județul nostru. Se incearca prin fel de fel de metode contracarea acestui fenomen care risca sa scape de sub control. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Biroul Siguranța Școlara, desfașoara…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii maramureșeni au desfașurat acțiuni punctuale pe drumurile de pe raza județului, pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau, impreuna cu lucratori din cadrul RAR Maramureș, au oprit pentru verificari aproape 50 de…

- In perioada 14 – 15 martie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș efectueaza ample controale, in sistem integrat, la agenți economici care desfașoara activitați de depozitare, prelucrare, comercializare și transport de material lemnos. De asemenea,…

- In 14 si 15 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș efectueaza ample controale, in sistem integrat, la agenți economici care desfașoara activitați de depozitare, prelucrare, comercializare și transport de material lemnos. De asemenea, polițiștii…

- In zilele de 29 februarie și 1 martie a.c., polițiștii orașului Targu Lapuș și ai Secției 7 Suciu de Sus au acționat in zona de competența pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite ce se comit la regimul silvic. In urma neregulilor constatate, polițiștii au confiscat in total 21,11 m3, in valoare…

- In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 329/2003 cu modificarile și completarile ulterioare, referitoare la dobandirea calitații de detectiv particular, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 37, organizeaza in ziua…

- In aceste zile polițiștii, Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au fost sesizați prin plangere de catre patru persoane cu varste cuprinse intre 20 și 34 de ani din județul Satu Mare, Iadara și Baia Mare despre faptul ca au fost inșelate cu diferite sume de bani. ”In fapt, acestea au fost contactate…