Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța care impunea obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, ca efectele nu intra imediat in vigoare. „Initial, legea 55 (privind masurile din pandemie) nu prevedea obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise si s-a intervenit cu Ordonanta de Urgeta. Eu cred ca acolo este problema: conform Constitutiei nu pot fi afectate prin OUG drepturile si libertatile fundamentale. Judecatorii CCR au 30 de zile sa publice decizia. Oricum, pana cand decizia…