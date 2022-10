Arde o casă la Vicovu de Sus

Un putermic incendiu a izbucnit în această seară în interiorul unei locuințe din orașul Vicovu de Sus, informează ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.