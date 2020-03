Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, afirma ca cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare Romania va depasi numarul de 2000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4, moment in care se vor adopta noi acte normative necesare gestionarii crizei…

- "Sunt vreo 650 de persoane care mor zilnic in Romania, in mod curent. Ramane sa vedem cat, cazuri de infectie cu Covid-19, cat reprezinta din aceste 650 de cazuri. Ce e interesant, apropo de fragilitate, este ca noi avem in Romania 14.000 de pacienti care fac dializa. Deci doar 14.000. Daca fac eu asa…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a afirmat Rafila, citat de Mediafax.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie a declarat ca se aștepta la o creștere vergitinoasa a numarului de noi cazuri de oameni cu coronavirus. El spune ca saptamana viitoare am putea intra in Scenariul 4, adica Romania va depași 2.000 de cazuri, scrie Digi24.roIn Romania s-a inregistrat vineri…

- In Romania s-a inregistrat vineri cea mai mare creștere a noilor cazuri de coronavirus de la izbucnirea pandemiei: au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire, pacienții noi avand varstele cuprinsa intre 0 și 94 de ani. Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, joi,…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Digi 24, ca este posibil ca Romania sa ajunga sa raporteze zilnic mii de noi persoane infectate cu noul coronavirus.„Cresterea e mai mica decat m-am asteptat eu, dar…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Digi24,Intrebat daca se poate ajunge in situația sa fie cadre medicale bolnave de COVID-19 care sa trateze pacienti, Rafila a raspuns: „Da, nu exclud, dar pana atunci…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca daca Romania nu va lua masuri pentru izolarea persoanelor in varsta, se va ajunge ca in Italia."Trebuie sa gasim soluții pentru persoanele varstnice. Daca locuiesc singuri, e…