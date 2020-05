Stiri pe aceeasi tema

- Zi de zi aflam de incercari peste incercari pentru a gasi soluția cea mai eficienta impotriva noului tip de coronavirus. Cercetatorii, marile universitați, importantele laboratorare de cercetare ale lumii și marile companii din domeniul farmaceutic ne anunța des ca au mai progresat, ca fac deja teste…

- PASTE 2020. Secretarul de stat in MAI i-a rugat pe romani sa nu mearga in vizite de Paște și sa nu primeasca alți oameni in case. "Daca au ceva de dus, sa lase la ușa și sa plece. Chiar și cateva minute pot fi fatale pentru acel om. Intram intr-o perioada de Sarbatori, acum este bine și peste cateva…

- Paco Sanz, fostul presedinte al clubului Granada si fiul lui Lorenzo Sanz, ex-presedintele lui Real Madrid, victima pe 21 martie a pandemiei de coronavirus, a castigat batalia cu virusul Covid-19, relateaza EFE.Paco Sanz, 47 ani, a stat internat o saptamana intr-un spital din Madrid, inainte…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat a explicat ca noul coronavirus are o rata a mortalitații mult mai mare decat gripa sezoniera, dar acest lucru se datoreaza in principal lipsei unui vaccin și a unui tratament specific, anunța MEDIAFAX.„In cazul gripei sezoniere…

- Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania si fost rector al Universitatii de Medicina din Iasi, a vorbit despre noul coronavirus, informeaza Evenimentul. Astarastoae a spus ca, inevitabil, virusul va ajunge și in Romania, dar nu și-a imaginat ”nici in cele mai sumbre scenarii”…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a atras atentia duminica seara, la Antena 3, ca nu exista un vaccin pentru coronavirusul Wuhan, infectia fiind tratata doar simptomatic in acest moment. "Coronavirus nu are tratament. Si nici nu exista vaccin. Se trateaza…

- Coronavirusul nu are tratament și nici vaccin, ceea ce face ca pacienților infectați sa le fie tratate simptomele, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, care avertizeaza cu privire la faptul ca virusul nu se manifesta ca in cazul unei gripe. „Coronavirsul nu are tratament și nici vaccin. Se trateaza…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a facut un anunț ingrijorator cu privire la coronavirus. Acesta a spus ca virusul ucigaș din China nu are tratament și ca pot exista anumite mutații. “Coronavirusul nu are tratament.Și nici nu exista vaccin. Se trateaza simptomatic.…