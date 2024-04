Parodontoza: Simptome si tratament eficient Conținut oferit de: Partener extern. Exista tratament pentru parodontoza. Aceasta afirmație este primita cu bucurie de pacienții din intreaga lume, cei care și-au facut curaj și au apelat, in cele din urma, la ajutorul specialiștilor. E mult mai ușor sa tratezi o boala in stadiu incipient, dar evoluția din domeniul stomatologiei face ca astazi sa existe soluții adaptate chiar și celor mai complexe cazuri clinice. In acest articol vom analiza stadiile și simptomele acestei boli, dar și ce presupune un tratament parodontal laser . Vorbim in continuare despre o boala care afecteaza numeroase persoane… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

