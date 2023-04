Avertismentul lui Klaus Iohannis: Europa este în cea mai gravă criză de securitate din ultimele decenii Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj cu ocazia Zilei NATO, fiind și ziua in care se implinesc 19 ani de la aderarea Romaniei. Iohannis trage un semnal de alarma și arata ca Europa se confrunta cu o criza de securitate fara precedent in istoria NATO. ”Sarbatorim astazi, 2 aprilie, Ziua NATO in Romania și marcam astfel aniversarea a 74 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice. Totodata, se implinesc 19 ani de cand țara noastra a devenit membru NATO și drapelul romanesc a fost arborat alaturi de cele ale Aliaților la Cartierul General din Bruxelles. Astazi, cand continentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

