- Eduard Hellvig, fost director a SRI și ministru al Dezvoltarii, a publicat pe blogul personal un text despre modul cum pot fi gestionate crizele multiple, avertizand ca sunt diferite elemente care amenința democrațiile liberale din prezent.

- Eurodeputatul Corina Crețu avertizeaza ca funcționarii Comisiei Europene care analizeaza condițiile din PNRR nu vor accepta compromisuri și nu vor ceda in privința reformelor privind pensiile speciale, chiar daca „se uita astazi cu mult mai multa ingaduinta la Romania decat in anii trecuti”. Corina…

- Victor Ponta il lauda pe Eduard Hellvig pe care-l considera reformatorul SRI:” Cred ca Eduard Hellvig (ca și George Maior) a dus SRI intr-o reforma și o directie pozitiva pentru Romania și pentru rolul nostru in structurile internationale”. Intr-o postare pe rețelele de socializare, fostul prim-ministru…

- Dupa blocajul din invațamant, angajații CFR au ieșit și ei in strada. Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza, luni, un miting de protest la Ministerul Transporturilor. Sindicaliștii cer aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la CFR Calatori si CFR Infrastructura…

- Jurnaliștii din Austria scriu, joi, despre soluția pe care ar avea-o Guvernul de la București in privința blocajului Schengen – Romania ar putea bloca, la randul sau, Austria, in cadrul OSCE și al Parteneriatului pentru Pace al NATO. Cotidianul Die Presse publica articolul „Blocajul Schengen: Romania…