Avertismentul fermierilor europeni: Importurile din Ucraina amenință agricultura din UE Șase asociații agricole europene au facut apel la Comisia Europeana sa controleze importul de produse agricole din Ucraina pe teritoriul Uniunii Europene, avertizand ca in caz contrar este pusa in pericol existența agriculturii și viitorul fermierilor in UE. Cele șase asociații ale fermierilor care au semnat declarația comuna cu privire la importurile din Ucraina reprezinta sectoare importante din agribusiness-ul din Europa. Este vorba de AVEC – Asociația Europeana a Producatorilor, Importatorilor și Exportatorilor de Carne de Pasare, CEFS – Asociația Europeana a Producatorilor de Zahar, CEPM… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

