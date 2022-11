Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat luni, 14 noiembrie, ca analiza Bancii Centrale arata ca in decembrie 2022 rata inflației va fi mai mare decat in prezent, adica va fi de aproximativ 16%. „Rata anuala a inflației s-a menținut pe o traiectorie ascendenta și in…

- Observam o anumita inrautațire suplimentara a perspectivei apropiate a inflației, daca ne uitam spre viitor, principalii factori negativi fiind prețurile la legume, fructe, oua, din cauza secetei, și la alte alimente, precum și prețurile la energie, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație…

- Ca urmare a deciziilor adoptate joi, rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor creste la 2,00%, 2,25% si, respectiv, 1,50% incepand cu data de 2 noiembrie 2022.Potrivit gardienilor euro, inflatia…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

- Economistul Ionuț Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal, anunța ca iarna va fi dificila din cauza inflației și a prețurilor energiei. „Suntem la 15,9% cu inflația. Probabil ca ne ducem undeva la 17% in lunile urmatoare”, a afirmat economistul Ionuț Dumitru in cadrul unei emisiuni la Europa…

- In timp ce inflatia a atins 9,1% in august si este asteptata sa depaseasca tinta de 2% a BCE in urmatorii doi ani, banca centrala si-a majorat ratele dobanzilor cu o viteza record si a cerut guvernelor sa contribuie la reducerea facturilor energiei, care au crescut de cand Rusia a invadat Ucraina. BCE…

- Inflatia in Europa ar trebui sa se modereze in 2023 daca masurile luate pentru a plafona preturile la petrolul si gazele naturale rusesti se vor dovedi eficiente, spune comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, potrivit Bloomberg.

- Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters. “In conditiile in care se produc in…