- Activitatea de productie in China a inregistrat in februarie cel mai rapid ritm de crestere din mai mult de un deceniu, arata datele oficiale publicate miercuri, dupa ridicarea restrictiilor la finalul anului trecut, transmite Reuters. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in China, care masoara…

- Cotatia petrolului a crescut luni, pe fondul optimismului privind cererea din China, al reducerii productiei de catre marii producatori si planurilor Rusiei de a tine sub control livrarile, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

- O serie de avalanșe a ucis inca 10 persoane in estul Tadjikistanului, a declarat joi guvernul națiunii din Asia Centrala, ridicand numarul morților din ultimele doua zile la 20 și forțand sute de familii sa plece din casele lor, informeaza Reuters . Majoritatea avalanșelor au lovit regiunea autonoma…

- Cifrele publicate marti de agentia de statistica a Uniunii Europene arata ca economia zonei cu moneda unica a crescut cu o rata anuala de 0,5%, in conditiile in care costurile mai mari ale energiei au cantarit asupra cheltuielilor gospodariilor. Zona euro a inregistrat o crestere in ultimele trei luni…

- Prețurile petrolului au scazut la inceputul tranzacțiilor vineri, 13 ianuarie. Cu toate acestea, petrolul este pe cale sa ciștige mai mult de 6% in cursul saptaminii, din cauza semnelor susținute de creștere a cererii in China, importatorul principal de țiței, și a așteptarilor privind o creștere mai…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in decembrie cu 11 miliarde de dolari, la 3.128 de miliarde de dolari, in conditiile unei deprecieri a monedei americane fata de alte monede importante, transmite Reuters.

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 28 decembrie, in speranța unei redresari a cererii de combustibil, deoarece China continua sa-și relaxeze restricțiile legate de COVID-19, deși creșterile au fost limitate de temerile de recesiune și de repornirea unor centrale electrice din SUA inchise din…