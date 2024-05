Stiri pe aceeasi tema

- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP.Doua…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% in 2023. Anunțul a fost facut joi de serviciul ucrainean de statistica. In același timp, in anul 2023, economia Romaniei a inregistrat o creștere de doar 2%, informeaza News.ro. Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% in 2023, dupa ce s-a contractat cu aproape o treime…

- Marea Britanie a intrat in recesiune. Cifrele oficiale publicate joi, la ora 7 dimineața, au confirmat faptul ca aceasta a inceput in a doua jumatate a anului trecut. Totuși, specialiștii vorbesc despre o recesiune „superficiala”, noteaza Mediafax. Oficiul Național de Statistica a confirmat ca au…

- Economia Bulgariei a inregistrat anul trecut o crestere modesta, de 1,8%, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica (NSI), o incetinire semnificativa fata de avansul de 3,9% din 2022, transmite Novinite, potrivit Agerpres. In 2023, valoarea nominala a PIB-ului Bulgariei a fost…

- Persoanele care se confrunta cu Covid-ul lung au deficiente de memorie si cognitive masurabile echivalente cu o diferenta de aproximativ sase puncte de IQ, sugereaza un studiu, scrie The Guardian, citat de News.ro. Studiul, care a evaluat peste 140.000 de persoane in vara anului 2022, a aratat ca Covid-19…

- Cele mai mari provocari pentru economia Germaniei vor fi constrangerile de crestere din cauza deficitului de forta de munca, a avertizat miercuri ministrul Economiei, Robert Habeck, dupa ce Berlinul a inrautatit estimarile privind evolutia PIB-ului in acest an, dupa un declin de 0,3% in 2023, transmit…

- Economia britanica intra in recesiune pe masura ce britanicii iși reduc cheltuielile. PIB-ul a scazut cu 0,3% in cele trei luni pana in decembrie, dupa prabușirea vanzarilor cu amanuntul in perioada premergatoare Craciunului, informeaza The Guardian. Unda de șoc din economia britanica e cu atat mai…