ANPC a transmis, joi, un avertisment cu privire la cozonacii din comert si sfatuieste cumparatorii sa fie atenti la etichetele produselor. Multe dintre sortimentele de cozonac din comert contin E-uri periculoase care ar trebui evitate. "Analizand etichetele mai multor cozonaci din comert se constata existenta unor E-uri care ar trebui sa ingrijoreze consumatorul si sa […]