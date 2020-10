Stiri pe aceeasi tema

- Virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, spune ca vom trece peste pandemie in cativa ani, insa nu trebuie sa ne asteptam ca va fi ca o cursa sprint de 100 de metri, potrivit Mediafax. Aceasta atrage atentia ca vom purta masca multi ani de acum inainte. Spania este…

- Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu masca de protectie, a spus virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol. Virusologul Margarita del Val spune ca vom trece peste pandemie in cativa ani, insa nu trebuie sa ne asteptam ca va fi ca o cursa sprint de 100 de metri. Aceasta…

- Virusologul susține ca pandemia de coronavirus va trece in cațiva ani, iar populația trebuie sa se obișnuiasca cu purtarea maștii de protecție, deoarece aceasta va fi necesara mult timp dupa trecerea pandemiei. Citește și: Avertismentul unui epidemiolog: Gripa si COVID-19 nu se exclud una…

- Ziarul Unirea Masca de protecție, necesara inca mulți ani dupa trecerea pandemiei. Anunțul virusologului șef al Spaniei Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu masca de protectie, atrage atentia virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, care este de parere ca chiar și…

- Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu masca de protectie, atrage atentia virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, care este de parere ca și dupa ce va trece pandemia, vom mai purta masca.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic…

- Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu masca de protectie, atrage atentia virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, care este de parere ca și dupa ce va trece pandemia, vom ma...

- In Romania, dimensiunea violenței fizice in cuplu este și mai ridicata decat la nivelul UE și, in loc sa scada, crește de la an la an. In anul 2018, la un an dupa adoptarea ordinului de protecție provizoriu, in Romania, potrivit statisticilor, o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde. In comparație…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…