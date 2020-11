Avertisment: Virusologii spun că vom trăi cu Sars-Cov-2 tot anul 2021 Un virusolog italian avertizeaza ca oamenii vor trai și in anul 2021 cu pandemia de coronaviris. „Vom trai cu Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021”, spune Giuseppe Ippolito, directorul științific al unui spital din Roma, specializat in boli infecțioase. Conform vesuviolive.it , singura posibilitate ca pandemia sa fie oprita este ca oamenii sa respecte masurile de protecție. Virusolog susține ca in primele zile de la infectare virusul acționeaza „intr-un mod absolut incontrolabil”. Potrivit medicului, persoanele infectate sunt contagioase cu 2-3 zile inainte de apariția simptomelor. In același… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment dur al unui virusolog italian: "Vom trai cu Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021", spune Giuseppe Ippolito, directorul științific al unui spital din Roma, specializat in boli infecțioase.

- Avertisment dur al unui virusolog italian: "Vom trai cu Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021", spune Giuseppe Ippolito, directorul științific al unui spital din Roma, specializat in boli infecțioase.

- Directorul științific al Spitalului Lazzaro Spallanzani din Roma, Giuseppe Ippolito, considera ca oamenii vor trai cu pandemia de coronavirus pe tot parcursul anului 2021, iar singura arma pe care o are omenirea in prezent impotriva virusului este aplicarea masurilor de protecție. „Va trebui sa ne confruntam…

- Parada militara ce avea loc, anual, de 1 decembrie va fi anulata iar sarbatorirea zilei naționale se va face in cadru restrans, conform normelor sanitare in vigoare, a anunțat duminica premierul Ludovic Orban. Nici petrecerile de Revelion nu vor fi permise. Intrebat, in cadrul unei conferințe de presa,…

- Papa Francisc a spus ca pandemia este „o doamna numita Covid face face mult rau”, precizand, inca o data, ca este obligatoriu ca oamenii sa respecte masurile de protecție pentru a nu permite virusului sa se raspandeasca. Cu toate acestea, nici Suveranul Pontif și nici consilierii sai nu au purtat masca…

- Spania este cea mai afectata tara din Europa. Un virusolog din Spania a tras un semnal de alarma si spune ca trebuie sa ne obisnuim sa traim cu masca de protectie, chiar si dupa ce va trece pandemia. Virusologul Margarita del Val, sefa Consiliului National de Cercetare Spaniol, atrage atentia ca „trebuie…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. “Pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale, din cauza pandemiei, a avut efecte profunde…

- Situația provocata de coronavirus a afectat serios și muzeele din țara. Unul dintre acestea, Muzeul de Mineralogie Baia Mare, a prezentat o statistica a numarului de vizitatori dupa ridicarea starii de urgența, in 15 mai. Oamenii au inceput sa vina la muzeu intr-un numar tot mai mare dupa aceasta data,…