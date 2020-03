Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 10.000 de oameni in lume, potrivit unui bilant realizat pe baza datelor oficiale de vineri de catre AFP, citata de news.ro.In total, 10.080 de cazuri au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa - cu 4.932 de victime -, care a devenit ”epicentrul…

- "Am primit o solicitare din partea unui client, cu care deja suntem in legatura pentru a identifica cea mai potrivita soluție. Pentru moment, este singurul caz persoana fizica", a declarat, pentru Profit.ro, Roxana Cristea, Head of Retail Lending la ING Bank. Banca discuta deja soluții pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca convocat pentru miercuri la ora 11:00 o discutie cu premierul si cu ministrul Finantelor. Riscul unei pandemii ramane ridicat, iar combaterea coronavirusului implica un efort coordnat la nivel national si global, a declarat presedintele Klaus Iohannis dupa…

- Ryanair si-a inrautatit estimarile, dupa suspendarea zborurilor din si catre Italia, cea mai mare piața a companiei Ryanair si-a revizuit in scadere obiectivul de a ajunge la 151 de milioane de pasageri in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2020, dupa ce a suspendat toate zborurile din si catre…

- De marți dimineața a intrat in vigoare cea mai dura masura luata in Europa de la declanșarea epidemiei de coronavirus: Italia este declarata zona roșie și și-a inchis granițele.Carantina totala a fost anunțata aseara, de premierul Giuseppe Conte și inseamna ca peste 60 de milioane de cetațeni ai Italiei…

- Soferii de TIR-uri au inceput sa refuze cursele catre statele afectate de coronavirus, in special catre Italia, tara cu care Romania are importante schimburi comerciale, a declarat pentru „Adevarul” Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT).

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat luni ca nu trebuie indusa o stare de panica in randul populatiei cu privire la coronavirus si a anuntat ca parlamentarii Uniunii sustin ordonanta data de Guvern privind masurile in cazul unei eventuale epidemii, potrivit Agerpres.El spune ca Guvernul…

- Deputatul Iulian Bulai, vicepresedinte USR, afirma ca va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL daca "nu se misca lucrurile, sa avem fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada A8 in urmatorul exercitiu financiar al UE", transmite Agerpres."Stimate domnule Orban, ati ignorat Moldova…