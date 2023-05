Avertisment privind soarta Romsilva: „Fără să ţină cont de interesul public” Reforma atat de necesara a Romsilva risca sa faca mai mult rau decat bine daca autoritatile aproba proiectul de lege care transforma administratia publica a padurilor intr-una sau mai multe societati comerciale, avertizeaza WWF Romania, intr-un comunicat transmis, joi. „In loc sa reduca influenta politicului si sa creasca nivelul de profesionalism al managementului, acesta pune in prim plan maximizarea profiturilor companiei, fara sa tina cont de interesul public legat de aspectele necomerciale, de mediu sau sociale. Depolitizarea Romsilva se poate face fara a-i schimba statutul. Invocand cresterea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

