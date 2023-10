Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, sambata, ca, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din regiune, a fost actualizat avertismentul de calatorie pentru Liban. Țara din nordul Africii se afla in proximitatea Israelului și a Fașiei Gaza.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in SUA ca autoritatile locale au declarat stare de urgenta pentru sudul Californiei din cauza furtunii tropicale Hilary, care va aduce caderi masive de precipitatii si inundatii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Hawaii ca, in contextul incendiilor inregistrate in zona, autoritatile americane publica online informatii actualizate privind situatia de la fata locului, operatiunile de evacuare a populatiei…