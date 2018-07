Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori nu va avea vagoane suficiente in vara aceasta pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, in conditiile in care din 1.200 de vagoane pe care le are in inventar, 400 erau oprite din cauze tehnice, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat…

- "Ministrul Șova i-a dat replica de mai jos, ieri, in Comisia de Transporturi, unui coleg deputat care afirmase ca avem nevoie urgenta de autostrazi și ca riscam sa plece marile companii (de ex. Dacia-Renault) daca nu avem o infrastructura decenta”, scrie Drula pe contul sau de Facebook. “Este…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, ca „este greu sa construiesti in Romania cu muncitori foarte putini”, criticand faptul ca la proiecte de sute de milioane de euro lucreaza 1.500 de munctitori. „Eu descopar astazi ca este greu sa construiesti in Romania cu muncitori…

- Prevazuta initial ca un proiect unitar, din Drumul Taberei pana in Pantelimon, Magistrala a cincea (M5) de metrou a fost modificata, imparțita in tronsoane și intarziata de mai multe ori. Conform Metrorex, extinderea pana in Pantelimon nu a fost abandonata.

- Imagine in premiera obtinuta de reporterii Ph-online.ro, astazi, pe DN 1! Prima caruta hibrid din Romania a iesit la probe, in zona Pucheni, modelul fiind capotat si tras de un cal putere. Noutatea acestui model consta in faptul ca poate circula atat pe sosele si drumuri accidentate, cat si…

- Traficul feroviar pe Magistrala 900 este orit, sambata, intre statiile Lugoj si Tapia, judetul Timis, dupa ce un tren a lovit un TIR care nu i-a acordat prioritate la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit Infotrafic, nu s-au inregistrat victime.Centrul Infotrafic anunta ca, sambata,…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, sa prezinte strategia pe care o are in privinta transportului de calatori pe calea ferata, in acord cu angajamentele coalitiei PSD-ALDE. Parlamentarul iesean doreste din partea guvernului un calendar precis al investitiilor…

- Romania, Bulgaria si Ungaria sunt ultimele tari din Uniunea Europeana unde trenurile de marfa trebuie pazite cu agenti inarmati. Chiar daca in ultimii 7 ani numarul furturilor s-a redus, Politia Transporturi inregistreaza inca sute de infractiuni de acest fel.