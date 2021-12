Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda scaderii numarului de cazuri la nivel generalizat in Romania, Iasul se pastreaza in continuare in pozitiile fruntase la nivel national daca analizam numarul de noi infectari. La raportarea de ieri a Directiei de Sanatate Publica, pentru ultimele 24 de ore au fost identificate 225 de cazuri…

- Starea pacientului se poate degrada in mai puțin de o ora, asta este diferența majora dintre tulpinile Covid cunoscute pana acum și cea care ii sperie pe doctorii din Romania. Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, explica de unde a pornit aceasta suspiciune și care…

- 196 de noi cazuri COVID-19 la Iasi. Coborare brusca a numarului de cazuri, dar asta in conditiile in care, duminica, testarea s-a facut la jumatate, cantitativ, fata de cat se face in mijlocul saptamanii. Chiar si asa, in continuare, sectiile ATI sunt pline pana la refuz, si la fel cele cu suport de…

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași vorbește despre o modificare in simptomatologia pacienților Covid și despre o schimbare in tipicul tulpinei. Potrivit acestuia, s-au efectuat prelevari de probe pentru a se efectua secvențierea in urma careia se va putea stabili…

- O noua zi cumplita in judet: au fost raportate 540 de noi cazuri, dar si 15 decese in randul pacientilor pozitivi. Ieri a fost repusa in functiune sectia ATI COVID de la unitatea modulara de la Letcani. Potrivit comunicatului MApN, dar si declaratiilor conducerii Spitalului de Boli Infectioase, au fost…

- Romania a inregistrat sambata, 2 octombrie, cele mai multe cazuri noi, 12.590 , de la debutul pandemiei, iar medicul Florin Rosu, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat, sambata noapte, ca spitalele au epuizat resursele disponibile, iar ambulantele cu bolnavi asteapta la rand,…

- Singura metoda eficienta de lupta impotriva aceste pandemii este cea de vaccinare, nu de a gasi din nou mai multe si mai multe paturi de Terapie Intensiva, a declarat, marti, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, relateaza Agerpres. "Aceasta focalizare…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat ca noaptea de vineri spre sambata a fost una de foc pentru medicii acestei unitati si ca ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare.