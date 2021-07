Atenționare pentru romanii care se afla sau vor merge in Spania. Ministerul Afacerilor avertizeaza ca Agenția Meteorologica spaniola a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula valabile incepand de joi pana pe 24 iulie. Pentru 23 iulie este anunțat cod roșu de canicula (cu temperaturi de 41ºC) in comunitatea Aragon, cod portocaliu de canicula […] The post Avertisment MAE pentru romanii care calatoresc in Spania. Autoritațile spaniole anunța cod roșu de canicula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .