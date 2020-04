Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge, directorul regional al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Europa, a lansat un apel ferm la respectarea restricțiilor impuse in pandemie, in special in țarile din estul continentului, unde credincioșii așteapta Paștele.

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie'…