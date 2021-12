Stiri pe aceeasi tema

- Variantele Omicron și Delta ar putea crea un virus mult mai puternic decat COVID-19, potrivit unui virusolog roman. Aceasta ipoteza s-ar putea aadeveri in scenariul in care Omicron nu va fi mai mult dominant decat Delta, iar variantele vor circula in paralel. Omicron și Delta ar putea crea un virus…

- Specialiștii avertizeaza ca variantele Omicron și Delta ar putea crea un virus cu transmisibilitate crescuta și patogenitate mai mare. Acest lucru s-ar putea intampla in scenariul in care Omicron nu reușește sa inlocuiasca Delta și variantele vor circula in paralel. „In momentul de fața, intrebarea…

- Dr. Cristian Apetrei, medic virusolog si profesor de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, avertizeaza ca variantele Omicron si Delta ar putea crea un virus cu transmisibilitate crescuta si patogenitate mai mare.

- „Viteza de creștere a valului Omicron in Africa de Sud este stupefianta, dincolo de imaginația celor mai pesimiste scenarii de pana acum. Nu doar atat, dar și indicatorii secundari sunt copleșitori”, a susținut cercetatorul Octavian Jurma, intr-o postare pe Facebook. Ulterior, Jurma a declarat,…

- Intrebat daca vom plati in ianuarie pentru aceste relaxari, cercetatorul Octavian Jurma a spus ca din pacate asa a fost si in vara, dar siguranta trebuie sa fie cuvantul de ordine in aplicarea acestor masuri de relaxare.„Din pacate asa a fost si in vara. Am platit un pret foarte aspru pentru relaxarile…

- Epidemiologul Sorin Rugina explica aceste noi informatii si reamintește ca prevenția si protectia sunt doua "arme" stabile care ne pot ajuta in aceasta perioada."Datele sunt date preliminare, dar pe zi ce trece ne edificam tot mai mult asupra acestei tulpini. Este un fenomen pe care il așteptam. Tulpina…

- Specialistul considera ca noua tulpina va fi confirmata si in Romania cel tarziu in ianuarie.„La capitolul statistica, Romania este are un profil epidemiologic foartea asemanator cu Africa de Sud. Avem o rata mica de vaccinare și o rata uriașa de infectare dupa un val Delta devastator.Probabilitatea…