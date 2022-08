Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor declaratii de avere ale sefilor SRI si SIE, publicate pe paginile serviciilor, Eduard Hellvig are un venit anual in valoare de 172.404 de lei si un credit de aproape 2 milioane de lei, in timp ce Gabriel Vlase are un venit in valoare de 172.751 de lei si doua imprumuturi la banci.

- Conturi in banci, salarii babane, apartamente, case sau masini. Cu asta se pot lauda sefii Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu Jiu conform declaratiilor de avere din acest an. Pe langa salariile anuale incasate din activitatea de predare, m...

- Maternitatea „Cuza Voda" intentioneaza sa cumpere echipamente medicale si aparatura in valoare estimata de 5,7 milioane de lei. Conform anuntului de licitatie, unitatea medicala vrea sa cumpere un echipament de radiografie cu grafie si scopie, care are o valoare estimata de aproximativ 1,6 milioane…

- Nuclearelectrica saluta anuntul facut de Presedintele Biden cu ocazia lansarii "Initiativei Parteneriat Global pentru Infrastructura", in cadrul Summit ului G7: alocarea unui grant in valoare de 14 milioane de dolari pentru o noua etapa a programului de dezvoltare a reactoarelor modulare mici in Romania…

- Acordul de finanțare cu Asociația Internaționala pentru Dezvoltare in vederea realizarii Proiectului ”Securitatea aprovizionarii cu apa și sanitație in Moldova” a fost ratificat de Parlament. Potrivit documentului, Republica Moldova va primi un grant in valoare de 1,55 milioane de euro și va contracta…

- Halda de zgura si cenusa a CET-ului oradean, una din depozitele de deseuri pentru care Comisia Europeana a dat in judecata Romania la Curtea de Justitie, va fi inchisa, iar loc urmand sa se amenajeze un urias parc fotovoltaic pentru productia de electricitate dar si de hidrogen.

- ANAF, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a demarat controale la firme care importa, achizitioneaza intracomunitar si desfasoara comert cu legume-fructe in principalele centre angro din tara si la societati care extrag nisip si pietris (balastiere). Inspectorii DGAF au verificat peste 600 de…