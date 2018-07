Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe luna, cu 3.400 de lei mai mare decat in 2016, totalizand un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaratiei sale de avere. Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul Voluntariului…

- Britanicul Lewis Hamilton, cvadruplu campion mondial in Formula 1, si-a prelungit contractul cu Mercedes pana in 2020. „Mercedes a devenit casa lui Lewis in Formula 1 si povestea sa este legata pentru totdeauna de Mercedes-AMG Petronas. Sunt foarte increzator ca vor urma cateva capitole incredibile…

- Lista persoanelor care ar putea beneficia de aministia fiscala prin care Guvernul PSD vrea sa ștearga datoriile mai vechi de 31 decembrie 2017 numara și nume sonore.Conform G4 Media, pe lista se afla Marian-Daniel Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, primarul Sectorului 3, Robert Negoița…

- Statul are de recuperat aproximativ 12 milioane de lei de la Tel Drum si Hotel Turris, firme de pe urma carora familia lui Liviu Dragnea a ajuns sa nu aiba griji financiare, potrivit unor documente consultate de G4Media.ro.

- Din tripleta de conducere unul are datorii, iar doi incaseaza și pensie Pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara au fost publicate declarațiile de avere și de interese ale aleșilor din acest for. Cele mai interesante sunt ale celor aflați in conducerea instituției, respectiv președintele…

- Un șofer și-a lasat mașina pe linia de tramvai, pe Calea Moșilor, iar din aceasta cauza, zeci de tramvaie au ramas blocate timp de aproape o ora. Situația a fost semnalata pe o rețea de socializare de primarul Sectorului 3, Robert Negoița. „S-a intamplat in urma cu putin timp in zona Bisericii Sfantul…

- Actionarii Romgaz Medias, producator national de gaze naturale detinut de statul roman in proportie de 70%, au aprobat distribuirea unui dividend brut per actiune de 4,99 lei, reprezentand o suma totala ce va fi indreptata catre actionari de 1,92 miliarde lei (418 milioane euro). Statul…