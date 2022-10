Stiri pe aceeasi tema

- Caștigul salarial mediu net din august a fost de 3.933 de lei, in scadere cu 1,1% fața de luna anterioara (luna in care s-au acordat primele de vacanța), respectiv cu 12,8% peste nivelul din august 2021. Cum rata anuala a inflației in luna august a fost de 15,3%, caștigul salarial real din Romania a…

- Notariatele publice din Bacau s-au umplut de clienți care au platit intocmirea unor declarații pe proprie raspundere inutile și ilegale. Parinții fara venituri au fost puși de directorii unor unitați de invațamant sa plateasca astfel de documente, deși aveau adeverințe de la ANAF. Mai mulți directori…

- 72,55% dintre romanii cu venituri de peste 10.000 de lei pe luna sunt atenti la bugetul de cheltuieli lunare, in comparatie cu putin peste 60% dintre cei care castiga sub 2.500 de lei/luna.Aproape trei sferturi (72,55%) dintre romanii cu venituri de peste 10.000 de lei pe luna sunt atenti la bugetul…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu transmite ca toți elevii care invața intr-o alta localitate decat cea de domiciliu au asigurat decontul transportului intre domiciliu și școala, separat de bursele sociale sau de merit.

- Contractul are data de 18 august a.c., iar valoarea de 70.238.25 lei. S a realizat un nou contract subsecvent intre Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta si firma Pink Post Solutions SRL, in ce priveste servicii postale de distribuire a corespondentei. Este…

- Senatul din SUA a aprobat zilele trecute Legea de reducere a inflației 2022, prin care companiile mari sunt taxate, Fiscul este intarit, iar persoanele cu venituri mici primesc ajutor in privința cheltuielilor legate de sanatate (vezi mai multe detalii ceva mai jos).

- VIDEO: Mai multe strazi din Campeni, INUNDATE dupa o ploaie torențiala. Cum arata centrul orașului Mai multe strazi din Campeni au fost inundate luni dupa-amiaza, in urma unor averse torențiale. In doar cateva minute, niveul apei, in zona centrala era destul de ridicat. Marturie stau mai multe video-uri…

- Locuitorii nu vor mai avea apa ca pana acum. Autoritațile orașului Vulcanești, din UTA Gagauzia, au anunțat ca din cauza secetei severe, locuitorii vor primi apa conform unui anumit program, informeaza Noi.md cu referire la ea.md. Resursele de apa s-au epuizat, iar din cauza secetei severe se colecteaza…