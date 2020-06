Stiri pe aceeasi tema

- O roca de pe Luna a fost scoasa la vanzare. Meteoritul lunar cantareste 13,5 kg si este a cincea cea mai mare bucata de Luna gasita pe Pamant. Roca a fost probabil aruncata de pe suprafata Lunii in urma unei coliziuni cu un asteroid sau o cometa.

- Casa cu ferestre venetiene din Bucuresti, constructie in stil Neoromanesc din 1912, scoasa la vanzare. Prețul de pornire Casa cu ferestre venetiene din Bucuresti, constructie in stil Neoromanesc, este scoasa la vanzare prin Artmark Historical Estate. Aflat pe strada Leon Vodă (zona Unirii), imobilul…

- Conform wowbiz.ro, se pare ca Viorica Dancila a fost data in judecata chiar in urma cu doar cateva zile. „Fostul prim-ministru figureaza ca parat, alaturi de Guvernul Romaniei, intr-un dosar civil inregistrat pe 6 aprilie 2020, la Judecatoria Sectorului 6 București. Obiectul dosarului este „actiune…

- O femeie din București a anunțat la Poliție ca fiica sa și concubinul acesteia, intorși recent din Franța. nu respecta masura izolarii la domiciliu, așa cum au semnat in declarația pe propria raspundere. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au deschis dosar penal in acest caz.

