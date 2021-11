Stiri pe aceeasi tema

- Firicel din Las Fierbinți are din nou probleme juridice. Atunci cand credea ca a scapat de problemele bancare, iata ca acesta și soția sa o iau de la capat. Firicel din Las Fierbinți, din nou la tribunal! Cuzin Toma a fost dat in judecata de reprezentanții unei banci, care contesta o tranzacție facuta…

- Celebrului milionar cautat de poliție Puiu Popoviciu i s-a pus pata pe șefii din Parchetul General care au cerut extradarea sa și a deschis un proces in care a solicitat anularea documentelor emise de cei care vor sa-l bage in pușcarie.

- Intamplarea a avut loc intr-o gogoșerie celebra din America. Femeia cu deficiențe de auz a intrat in local sa-și cumpere dulciuri, dar a plecat de acolo in lacrimi.,,Am fost data afara din gogoșerie pentru ca sunt surda. Nu am știut cum sa reacționez. Eram confuza’’, a povestit femeia, pe o rețea de…

- Scandal in curtea unui bloc din Chișinau. Locatarii de pe strada Mihail Lomonosov din cartierul Telecentru al municipiului Chișinau au refuzat sa li se repare curtea, pe motiv ca municipalitatea intenționa sa amenajeze acolo o parcare.

- Marți, pe ordinea de zi a Senatului s-a aflat OUG 49, care permite statului sa vanda dozele de vaccin care sunt in plus. ”Domnul Citu, care trebuie sa plece cu tot cu ministrii USR, nu singur a transformat Romania in dealer de vaccinuri. Nu poti sa contractezi 120 de milioane de doze si sa nu vina nimeni…

- Interlopul cu pile la nivel inalt, care era anunțat sa fuga fix inaintea descinderilor poliției, trebuie sa dea cu subsemnatul intr-un dosar in care este acuzat ca a tras țeapa unei firme de asigurari.

- Cand cineva mi-a propus sa modific o poza cu Neagu si Toma si sa- I fac ca isi refuza strangerea mainilor, am zis: “Ce mai conteaza? Atata timp cat unele cozi de topor din Servicii il tin in brate…Interesele de partid sunt mai presus si o poza in plus nu conteaza chiar asa…” dar imi aduc aminte cum…

- Cu multa durere in suflet, fiul lui Gabi Lunga a facut primele dezvaluiri despre averea primita din partea mamei sale. Acesta a dezvaluit cu ce s-a ales fiecare copil dupa ce regina muzicii lautarești s-a stins din viața. Ce avere a lasat Gabi Lunca, de fapt. Copiii ei au primit mulți bani Gabi Lunca…