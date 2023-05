Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre autoritați pe averea fugarului Ionel Arsene. Agenția Naționala de Integritate a dat in judecata Ministerul Finanțelor Publice și Comisia de verificare a averilor de pe langa Curtea de Apel Bacau pentru ca nu au putut sa confiște aproape 45 de mii de euro de la baronul PSD Ionel Arsene.…

- Cei patru inculpați din dosarul de mare corupție „Mita la Aeroportul Otopeni” au fost arestați preventiv și vor petrece Paștele dupa gratii. Curtea de Apel a decis admiterea contestației DNA, astfel ca toți cei patru inculpați intre care fostul director al CNAB vor fi incarcerați la arestul central…

- Doi primari carașeni s-au ales cu sesizari la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce au fost gasiți in conflict de interese de Agenția Naționala de Integritate. Primarul penelist al comunei carașene Lupac, Marian Vlasici, a fost gasit de Agenția Naționala de Integritate in…

- Catalin Pachitac se afla in conflict de interese administrativ dupa ce a semnat contractele de inchiriere a unor suprafete de pasune pemtru membrii familiei sale. El a contestat in instanta raportul inspectorilor de integritate. Viceprimarul comunei Dumesti a pierdut prima runda a confruntarii in instanta…

- Meciul viceprimarului din Dumesti cu inspectorii de integritate va fi arbitrat de judecatori. Dumitru Pachitac a contestat in fata Curtii de Apel raportul de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate prin care se constata ca se afla in conflict de interese. Procesul a inceput ieri, dar cu o amanare.…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa pastreze raportul de evaluare prin care Agenția Naționala de Intergitate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, de conflict de interese și incompatibilitate. Decizia nu este definitiva și are drept de recurs in cinci zile de…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, joi, ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea de catre primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a infractiunilor de abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Nicusor Dan…

