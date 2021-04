Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au facut astazi un prim pas important in procesul de relaxare a regulilor sanitare. Guvernul a dat unda verde socializarii in grupuri de 6 persoane și a permis sporturile in aer liber.

- Acum 30 de ani, patru oameni - Victor Socaciu, Valeriu Sterian, Mircea Vintila si Andrei Partos - incepeau "aventura" folk numita "Om Bun". Azi, la 30 de ani de la prima editie, avand in vedere restrictiile sanitare impuse de pandemia de coronavirus, aceasta "aventura" nu va mai avea loc intr-o sala…

- Guvernul belgian a exclus luni orice relaxare a restrictiilor anti-COVID-19 in urmatoarea luna, de teama propagarii noilor variante ale coronavirusului, in special a variantei britanice, transmite AFP. ''Trebuie sa ramanem foarte prudenti pentru a evita un al treilea val'', a declarat…

- Ilinca Vandici nu mai are nevoie de nicio descriere. Frumoasa prezentatoare de la Bravo, ai Stil! este una dintre cele mai frumoase si apreciate vedete de televiziune din Romania. Recent, focoasa șatena le-a povestit fanilor despre aventura ei din Zanzibar. Vedeta a vorbit deschis despre ce s-a intamplat.…

- Vladuța Lupau este in culmea fericirii pentru ca peste doar cateva zile va pleca in vacanța alaturi de soțul ei. Inainte de a merge la distracție, insa, soțul a ''certat-o'', iar ea s-a confesat imediat fanilor de pe Instagram.

- ​Masuri de relaxare in București: Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni. Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise, la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA.…

- Claudia Patrașcanu spune adevarul despre divorțul cu tatal copiilor sai! Motivul pentru care artista a ajuns sa-și plateasca mama! Ce i-a spus atunci Gabi Badalau? Bruneta a facut noi dezvaluiri la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- A murit jurnalistul Victor Țaruș, cunoscut pentru emisiunile sale de pe TVR 2. El a prezentat emisiuni despre natura și pescuit la televiziunea publica și era extrem de indragit de public.Anunțul a fost facut de un colaborator și prieten al lui Victor Țaruș. “Mi-ai spus mereu ca ai fi vrut sa faci mai…