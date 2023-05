Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii de la Direcția Regionala de Drumuri Brasov au inceput deszapezirea pe Transfagarasan, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde, in unele zone, stratul de zapada are peste cinci metri grosime. Drumarii vor sa deschida șoseaua circulatiei la jumatatea lunii iunie, mai devreme fata de termenul…

- Parcul Național Retezat este una dintre cele mai frumoase zone naturale din Romania, cu o biodiversitate bogata și cu peisaje spectaculoase. Parcul este situat in munții Retezat, in sud-vestul țarii și acopera o suprafața de aproximativ 38.000 de hectare. Biodiversitatea din Parcul Național…

- Dupa ce inițial a anunțat ca e decis sa vanda FCSB, zilele trecute, Gigi Becali a dezvaluit ca se afla in negocieri pentru a vinde clubul unui puternic om de afaceri din Romania. Ei bine, Simion Apreutese ar putea fi noul patron al FCSB potrivit declarațiilor facute de latifundiarul din Pipera. Cine…

- Calatoriile cu trenul pot fi o experiența in sine, nu doar un mod de a ajunge din punctul A in punctul B. Fie ca traverseaza peisaje mirifice, fie ca la bord poți cunoaște mai bine sufletul țarii pe care o vizitezi. Iata cateva dintre cele mai interesante trasee dintr-o selecție facuta de Lonely Planet.

- Doi vloggeri americani s-au decis sa-și petreaca o vacanta de doua saptamani in Romania. Cei doi s-au minunat de orașele transilvanene vizitate, insa nu s-au ferit sa reclame cateva aspecte mai puțin placute de pe „cel mai spectaculos drum din lume”.In luna octombrie, cuplul a ajuns pe Transfagarasan,…

- Victor și Chris sunt doi tineri francezi care și-au dat demisia de la job-urile lor mainstream și au plecat intr-o calatorie in Europa pe bicicleta, dupa cum cei doi au povestit pentru G4Media, in cadrul proiectului ENTR. Aventura celor doi barbați a inceput in urma cu mai multe luni, in octombrie.…

- Doi turiști spanioli, vloggeri de meserie, au petrecut cateva zile pe taram romanesc in zona Argeșului. Aceștia au fost pur și simplu impresionați de Curtea de Argeș, prima capitala a Valahiei și de Transfagarașan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume. Afla, insa, ce obiectiv turistic…

- Atunci cand calatorești suficient incat sa descoperi Romania la adevaratul potențial, realizezi cat de frumoasa este țara noastra și ce comori ascunde. In urmatorul articol, Travelminit iți va prezenta 4 locuri superbe, unice, de neratat din județul Alba. Din punct de vedere turistic, aceasta zona este…