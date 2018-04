Stiri pe aceeasi tema

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter.

- Walt Disney a dat lovitura cu pelicula „Avengers: Infinity War”, aceasta inregistrand al doilea cel mai bun debut din istoria cinematografiei americane, in doar cinci zile de la aparitia in salile de cinema, potrivit Bloomberg. „Infinity War” a strans deja peste 106 milioane de dolari, doar…

- Avengers: Infinity War are încasari de 284.467.000 milioane de dolari global, conform Boxofficemojo, cu 105.967.000 dolari câștigați numai în SUA. Surse din cadrul industriei de film, citate de publicația Deadline, au estimat ca Avengers:Infinity War de…

- ''Avengers: Infinity War'' ajunge in cinematografele americane in acest sfarsit de saptamana cu intentia hotarata de a deveni una dintre cele mai mari lansari din istorie, cu tinta de a strange incasari de peste 200 de milioane de dolari, cifra pe care au atins-o la debut doar cinci…

- Filmul „Rampage”, regizat de Brad Peyton, cu Dwayne Johnson in rolul principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 34,5 milioane de dolari, potrivit site-ului boxofficemojo.com.In acest film, Dwayne Johnson interpreteaza rolul unui primatolog, Davis Okoye,…

- Lungmetrajul „Black Panther”, regizat de Ryan Coogler, prima adaptare Marvel pentru marile ecrane cu un supererou de culoare, a depasit „Titanic” plasandu-se pe locul al treilea intre filmele cu cele mai mari incasari din toate timpurile in Statele Unite, scrie NEWS.RO.Citeste si: DOLIU in…

- Pelicula science-fiction "Ready Player One" este lansata in acest weekend de Pasti in cinematografele din SUA si Canada si promite sa ia fata altui science-fiction, "Pacific Rim Uprising", care a detronat la randul lui unul dintre filmele cu cele mai mari incasari din istorie, "Black Panther". Filmul…

- Filmul "Pantera neagra/ Black Panther", de Ryan Coogler, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 192 de milioane de dolari in primele trei zile de la lansarea in cinematografe, transmite AFP.