Avem VAR și la volei! A costat 40.000 de euro și a fost inaugurat duminică De teama hoților, cand nu e folosit, sistemul e ținut sub cheie, la Federație 40.000 de euro a dat Federația Romana de Volei pentru a achiziționa sistemul challenge, similar cu VAR-ul din fotbal. Din cauza crizei conductorilor, el a fost platit in primavara și a sosit abia in iarna! Pentru a fi in siguranța, cand nu va fi folosit, sistemul va fi ținut sub cheie, la sediul Federației! La fel ca la fotbal, voleiul romanesc are, incepand din acest weekend, sistem VAR. Aici se cheama challenge, iar partida la care s-a inaugurat noua achiziție a fost super meciul caștigat cu 3-2 de liderul campionatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

