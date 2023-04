Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 420.512 persoane beneficiau, in luna martie, de pensii si indemnizatii prevazute de legi speciale, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. Cel mai mare numar de persoane se inregistra in cazul beneficiarilor de indemnizatii conform D.L. nr. 118/1990 – privind acordarea…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 681.369 aveau perioade…

- Cați beneficiari de pensii de serviciu sunt in Romania și care este cea mai mare pensie. Precizarile CNPP Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara). Cei mai multi dintre aceștia, respectiv 5.174, sunt beneficiari ai Legii 303/2004…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.174, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Fiecare dintre noi are dreptul la sanatate, iar statul are obligația sa ne asigure accesul la serviciile medicale, in caz de necesitate. Cetațenii romani cu domiciliul in țara, dar și cetațenii straini și apatrizii (persoanele care nu au cetațenia niciunui stat) care au obținut dreptul de…

- Orice roman poate ieși cu cinci ani mai devreme la pensie, fara a avea drepturile diminuate, daca indeplinește o singura condiție: trebuie sa achite contribuțiile aferente pentru cel puțin opt ani. Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu…

- Anunțul a fost facut miercuri, 15 februarie, de catre purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.”Este vorba de o restituire din oficiu pentru sumele retinute in cursul anului 2022, urmand ca acest proces de restituire sa aiba loc intr-un interval asemanator cu cel in care a avut loc retinerea…

- Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca pensionarii cu venituri de peste 4.000 de lei/lunar vor primi 10% in plus la pensie, din februarie. Beneficiarii sunt cei pentru care CCR a decis ca nu este legal sa le fie oprita contribuția pentru sanatate din pensia aflata in plata. CCR a hotarat ca…