Nu avem un centru specializat in tratamentul minorilor consumatori de droguri – soluțiile fiind ori internarea la psihiatrie, ori așteptarea pana implinesc 18 ani – in condițiile in care in Romania ”a scazut dramatic” varsta de debut in consumul de droguri. Sunt concluzii alarmante evidențiate de specialiști, expuse in comisia pentru drepturile omului din cadrul Senatului, citate de Agerpres. ”Pe langa faptul ca avem un numar din ce in ce mai mare de pacienti pe acelasi numar de locuri, care nu a mai crescut de cel putin zece ani, nu avem niciun centru de tratament rezidential pentru dependentii…