- Numarul de straini care muncesc in Romania, ar putea fi suplimentat Foto arhiva Ministerul Muncii propune suplimentarea cu 30.000 a numarului de persoane din afara Uniunii Europene care vor avea dreptul sa lucreze în România anul viitor, potrivit unui proiect de hotarâre de guvern…

- Valoarea serviciilor agricole a contribuit cu 1,4% la valoarea productiei ramurii agricole la nivel national, in anul 2018, informeaza marti Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, indicele productiei ramurii agricole in 2018 fata de anul trecut a fost 107,2% pe total, 111,5% la productia…

- ​Costurile pe care le au angajatorii români cu salariații au crescut în trimestrul al doilea în toate domeniile economice, arata un comunicat transmis marți de Institutul Național de Statistica. Fața de primul trimestru, cel mai mult s-au ”scumpit” angajații din productie…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.119 lei, in luna iulie 2019, in scadere fata de luna precedenta cu 23 lei, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.091 lei, cu 36 lei mai mic decat in luna iunie 2019.

- ​La 1 ianuarie 2019 populatia rezidenta a fost de 19,4 milioane de persoane, în scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, a transmis joi Institutul Național de Statistica. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasind numarul…

- Situația tensionata din piața muncii a fost confirmata luni de un comunicat venit dinspre Institutul Național de Statistica. În trimestrul al doilea din acest an, numarul locurilor de munca disponibile a scazut cu peste 3.000 de joburi, pâna la circa 55.000. Cele mai mari rate ale locurilor…