Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani de 20 și 27 de ani au murit pe loc intr-un accident rutier petrecut in prima zi de Paște, in Italia. In prima zi de Paște, dupa ce doi tineri prieteni, Darius și Daniel, au murit in urma unui accident rutier ingrozitor, petrecut in Italia. Tragedia s-a produs pe un drum din Stornarella, […]…

- Doi romani și-au pierdut viața, dupa ce au fost implicați intr-un grav accident in Italia. Daniel și Darius erau buni prieteni și se aflau impreuna atunci cand mașina unuia dintre ei a intrat intr-un stalp de inalta tensiune.

- Stornarella este șocata de moartea tragica a doi tineri din Romania, domiciliați in orașelul Cinque Reali Siti, care au murit pe loc in dramaticul accident rutier petrecut pe drumul municipal Vecchia Cerignola, in dupa-amiaza zilei de duminica, 16 aprilie, scrie cotidianul regional Foggia Today . Comunitatea…

- Cel puțin 29 de migranți au murit dupa ce cel puțin doua ambarcațiuni s-au scufundat in largul coastelor tunisiene la cateva ore distanța una de cealalta, potrivit autoritaților.Migranții subsaharieni incercau sa traverseze Mediterana pentru a ajunge in Italia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Astazi se implinesc 17 ani de cand Laura Stoica nu mai e printre noi. Indragita cantareața s-a stins din viața in anul 2006, in urma unui tragi accident, in care și-a pierdut viața și logodnicul ei, Cristian Margescu. Cine a fost barbatul alaturi de care artista traia o frumoasa poveste de dragoste…

- Un teribil accident de circulatie curma viata uneia dintre cele mai indragite artiste din Romania. In urma cu 17 ani, Laura Stoica si logodnicul acesteia se stingeau din viata pe DN2, in apropiere de Sinesti.

- Andrei Claudiu Tiseanu avea doar 14 ani cand s-a imbolnavit. Totul a inceput la finalul lunii noiembrie, in 2015, cand baiatul se indrepta catre liceu. In drum spre școala, i s-a facut brusc rau și a leșinat. Deși salvatorii au ajuns rapid la fața locului, diagnosticul pus copilului ar fi fost greșit,…

- Continua ancheta in Slovenia dupa ce trei romani si-au pierdut viata cand autocarul in care erau s-a rasturnat pe marginea unei autostrazi. La bord erau 29 de oameni care mergeau spre Italia.