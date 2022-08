Aquatim a anunțat noi interuperi in furnizarea apei, din cauza unor avarii, pe strazile Martir Petre Domașneanu, Simion Mangiuca, Balta Verde, Targu Mures, Putna, din Timisoara, precum și in localitatile Ivanda, Recaș și Șag. Apa va fi intrerupta in aceste zone pana la ora 15.00. Tot azi sunt interventii programate la Butin, Percosova, Semlacu Mare […] Articolul Avarii Aquatim: Furnizarea apei, intrerupta pe cateva strazi din Timisoara si in unele localitati din judetul Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .