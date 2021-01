Avarie majoră – Sectoarele 3,4 și 5 nu au apă caldă și căldură Mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura, duminica, din cauza unei avarii majore la sistemul de termoficare care s-a produs la Magistrala I – CET Sud. Sunt afectați cei care locuiesc in blocurile din sectoarele 3, 4 și 5, conform stiripesurse.ro. Bucureștenii care locuiesc in blocuri din sectoarele 3, 4 și 5 din […] The post Avarie majora – Sectoarele 3,4 și 5 nu au apa calda și caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

