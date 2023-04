Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona Lipovei și Ion Ionescu de la Brad au ramas marți dupa-masa fara incalzire de la rețeaua de termoficare a orașului. In cursul acestei dupa-amiezi, in jurul orei 16,25, s-a produs o avarie majora pe rețeaua primara de termoficare, in zona Lipovei. Sunt afectate mai multe puncte termice.…

- Continua verificarile polițiștilor locali la proprietarii de caini din Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in zona de nord a orașului, in Calea Lipovei, Aradului și Mehala. Au verificat mai mulți proprietari, iar in urma controalelor au aplicat amenzi totale de peste 11.000 lei.

- Consilierii locali timișoreni au avut un al treilea plen in doar doua zile, de aceasta data au vorbit intre ei despre situația Colterm, fara a fi luata absolut nicio decizie sau a se gasi o soluție fiabila pentru a duce mai departe activitatea societații. De o parte s-au aflat consilierii locali, care…

- Batrana și „bolnava” rețea de termoficare a orașului tot da rateuri. In cursul nopții trecute, in jurul orei 03:00, pe rețeaua primara DN 800 a Municipiului Timișoara, operata de Colterm, s-a produs o avarie majora, astfel incat a fost oprita furnizarea agentului termic pentru incalzire și apa calda…

- Colterm a anuntat o noua avarie majora, care ar fi avut loc azi-noapte, in jurul orei 3.00 pe rețeaua primara DN 800 a Timisoarei. „Suntem nevoiți sa oprim furnizarea agentului termic de incalzire și apei calde de consum in zonele: Matei Basarab-Bucovinei, Aradului, Lipovei, I.I. de la Brad, Lugojului,…

- In noaptea de joi pe vineri, pe rețeaua primara DN 800 a Timișoarei, operata de Colterm, s-a produs o avarie majora, ceea ce a dus la oprirea furnizarii apei calde și caldurii. Sunt afectați abonații din Calea Circumvalațiunii, Aradului, Lipovei și nu numai.

- Avarie majora la Colterm. Mii de apartamente au ramas fara caldura și apa calda. In cursul nopții trecute, in jurul orei 03:00, pe rețeaua primara DN 800 a Municipiului Timișoara, operata de Colterm, s-a produs o avarie majora, astfel incat am fost nevoiți sa oprim...

- Scene de groaza la inceputul acestei saptamani, pe Calea Lipovei din Timișoara. Un tanar in varsta de 18 ani a fost taiat cu un cutter de un alt barbat, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02:00. Ajunși la fața locului, polițiștii de la Secția 5 au constatat ca, in urma unui conflict […]…