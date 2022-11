Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe blocuri și instituții ale statului din Sectorul 6 au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii Termoenergetica. Furnizarea agentului termic va fi oprita pana cel puțin pe 1 decembrie la orele 23. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti anunta, miercuri, ca avaria din zona…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Termoenergetica SA, lucrarile se desfasoara pe parcursul urmatoarelor zile, intrucat conditiile meteorologice permit inca interventia asupra retetelor de termoficare. Astfel, se vor face lucrari la: – Conducta DN 500 din zona Matei Basarab din Sectorul…

- Termoenergetica a anunțat ca va efectua lucrari pentru remedierea unor avarii la patru conducte care alimenteaza cu apa calda și caldura blocuri din sectoarele 1, 2 și 4. Cele mai grave dintre acestea avarii, cele de la conducta de pe Doamna Ghica și zona strazii Berindei, vor duce la oprirea furnizarii…

- 643 de blocuri din sectoarele 1, 2 și 4 ale Capitalei vor ramane fara apa calda pana cel tarziu la 1 octombrie, din cauza lucrarilor de reparații care se vor efectua la conductele vechi de 54 de ani.

- ”Se lucreaza acum la un proiect pentru tot ceea ce inseamna cladiri publice, pentru tot ce inseamna pierdere de energie pana la urma, termica sau electrica, astfel incat sa fim mai economi”, a anuntat, miercuri, in sedinta Consiliului Local, primarul Constantin Toma. De altfel, iluminatul public in…

- ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei sesizari primite de la consumatori, a avut loc o verificare la Bistro Garden, apartinand operatorului economic Plenitud Impex SRL, din Sectorul 2 al Capitalei. ”Asa cum am anuntat, ca voi declansa o actiune de monitorizare a…